Türkiye, Eurovision'a katılacak mı?

Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na 6 yıl aradan sonra yeniden katılması gündeme geldi. Bu kapsamda ön hazırlıklar yapıldığı, bazı sanatçılara da teklif sunulduğu öğrenildi.

Müzik - 02 Ağustos 2017 14:15
Türkiye, Eurovision'a katılacak mı?
1975 yılında Semiha Yankı ile ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan Türkiye, 2003 yılında Sertab Erener’in “Everyway That I Can” şarkısıyla tarihinde ilk kez birinciliği elde ederken, en son 2012 yılında Can Bonomo ile yer aldığı yarışmaya o tarihten sonra bir daha katılmama kararı aldı. Komşu ülkelerin, siyasi çıkarlarını ön plana alarak oylarını şarkılara göre değil, ülkelere göre verdiği iddiasıyla 5 yıldır bu yarışmada yer almayan Türkiye'nin önümüzdeki yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek yarışmaya yeniden katılmak için ön hazırlıklara başladığı öne sürüldü. Hazırlıklar kapsamında bazı sanatçılara teklif götürülürken, daha önce yarışmada Türkiye’yi temsil etmiş isimlerle de görüşmeler yapıldığı ve fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

MANGA: TEKLİF ALMADIK

Eurovision Şarkı Yarışması’na Türkiye’nin tekrar katılma ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından, 2010 yılında “We Could Be The Same” şarkısıyla yarışmada ikinci olan Manga grubu, twitter hesabından “Eurovision? Yine yeniden…” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Manga’nın 2018 yılında düzenlenecek yarışmada yeniden Türkiye’yi temsil edeceği iddiaları gündeme geldi. Gruptan yapılan açıklamada ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek, kendilerine herhangi bir teklif gelmediği, Eurovision’da Türkiye’yi temsil etmiş bir grup oldukları için böyle bir paylaşımda bulundukları belirtildi.


Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Türkiye, Eurovision

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