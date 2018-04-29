Türkan Şoray'ı canlandıracak oyuncu bulundu!

Müjdat Gezen'in yeni müzikalinde Türkan Şoray'ın gençliğini oynayacak isim belli oldu. Aranan oyuncu gazete ilanıyla bulunamayınca devreye Türkan Şoray girdi, kendisini oyuncu Melike İpek Yalova'nın canlandırmasını istedi.

Magazin - 29.04.2018 15:26
Türkan Şoray'ı canlandıracak oyuncu bulundu!
Müjdat Gezen, hem yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği müzikal projesi için oyuncu arayışına başlamış, Türkan Şoray'ı canlandıracak oyuncuyu bulmak için de geçen ay gazete ilanı vermişti.


Role 197 kişi aday oldu, ancak hiçbiri seçilmedi. Müjdat Gezen, sonunda Türkan Şoray'ın devreye girdiğini ve oyuncuyu kendisinin seçtiğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre Müjdat Gezen, ''İlandan bir gün sonra yüzlerce kişi aradı. Talep çok olunca iki gün sonra sınav yaptık. Ama gelenlerin Türkan'lla alakası yoktu. Kimi aşırı kiloluydu, kimi 50 yaş üstüydü. Hatta mavi gözlü, sarı saçlılar bile geldi'' dedi.



Müjdat Gezen ayrıca sınav sonrası 197 kişiyi 68'e düşürdüklerini ama yine de aradıkları kişiyi bulamadıklarını söyledi. Müjdat Gezen, oyuncu seçme sürecini şöyle anlattı:



''Türkan dedi ki Melike İpek Yalova'yla bir görüşelim. Ben kendisini beğeniyorum, bana da çok benziyor. Ben de Melike'ye ulaştım. Konuştuk ve anlaştık.''

Müjdat Gezen, Melike İpek Yalova'nın teklif karşısına çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Zaten Melike de Türkan Şoray hayranıymış. Her filmini izleyip her olayını takip ediyormuş. Benimle görüşmeye geldiğinde heyecandan titriyordu.''

Provalarına eylül ayında başlanacak müzikal, ekimde Maslak TİM Show Center'da sahnelenecek.
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Bağlantılar: Türkan Şoray

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