Türkan Şoray'dan mesaj var!

Magazin - 09 Ağustos 2017 03:00

Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl?

Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!

Türkan Şoray ve Burçin Terzioğlu yıllar sonra

Cushing sendromu nedeniyle ameliyat olan Türkan Şoray, hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahatına devam ediyor.Ünlü sanatçı, önceki gün sosyal medya hesabında sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Evde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Şoray, o karenin altına “İstirahat ile geçen günler... Cushing (kortizol salgılanmasının artması) nedeniyle Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından başarılı bir ameliyat geçirdim. Üç haftalık istirahat sonrasında kendimi iyi hissediyorum” notunu düştü.Sağlık durumu iyi olan usta sanatçı, yarın Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliğine katılacak.Etkinlikte Şoray’ın 1977 yılında çekilen ve 40 yaşına giren “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi gösterilecek.