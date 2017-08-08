Türkan Şoray'dan mesaj var!

Ünlü sanatçı, önceki gün sosyal medya hesabında sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl?
Evde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Şoray, o karenin altına “İstirahat ile geçen günler... Cushing (kortizol salgılanmasının artması) nedeniyle Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından başarılı bir ameliyat geçirdim. Üç haftalık istirahat sonrasında kendimi iyi hissediyorum” notunu düştü.
Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!
Sağlık durumu iyi olan usta sanatçı, yarın Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliğine katılacak.
Etkinlikte Şoray’ın 1977 yılında çekilen ve 40 yaşına giren “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi gösterilecek.
Türkan Şoray ve Burçin Terzioğlu yıllar sonra