Türkan Şoray 5 gündür hastanede

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, bu kez bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastanelik oldu. Sanatçı, pazartesi gününden bu yana hastanede tedavi görüyor.

Magazin - 20.04.2018 08:00
Türkan Şoray 5 gündür hastanede
TÜRK sinemasının ‘Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.

Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.

*Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
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