Turizmde Rus rekoru

Yaşam - 02 Ağustos 2017 11:39

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nce Antalya'ya temmuz ayı sonu itibariyle gelen turist rakamları açıklandı. Verilere göre, bu yılın 7 aylık döneminde Antalya'ya gelen turist sayısı toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 5 milyon 205 bin 117 kişi oldu. Temmuz ayında kente toplam 1 milyon 819 bin 502 turist gelirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79 artış kaydedildi.Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın 7 ayına göre yüzde 4 bin 6 gibi rekor bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 48 bin 827 Rus turistin geldiği kente bu yıl 2 milyon 5 bin 467 Rus geldi. Rusya toplam turist sayısının yüzde 33.5 oranıyla en büyük paya sahip ülkesi konumuna geldi.Kente en çok turist gönderen ikinci ülke ise Almanya oldu. Almanya'dan gelen turist sayısı en kötü sezon olan 2016'ya göre azalış gösterdi. Geçen yıla göre yüzde 21 eksilen Alman turist sayısı 825 bin 303 kişide kaldı. Almanya toplam turist sayısının yüzde 16.8'ini oluşturdu.Geçen yıldan itibaren büyük bir yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yılın 7 aylık döneminde yüzde 33 artarak, en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü oldu. Ukrayna'dan bu yıl 421 bin 263 turist geldi. Ukrayna'nın toplam turist sayısındaki payı yüzde 8.09 oldu. İngiltere pazarı ise geçen yılla aynı düzeyde seyrediyor. İngiltere'den 189 bin 490 kişi geldi.Antalya turizminde bu yıl Rusya ve Ukrayna'nın dışında artış gösteren ülkeler Kazakistan, Beyaz Rusya, Polonya, İsrail, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa ve Macaristan oldu. Kazakistan'dan yüzde 105 artışla 146 bin 581, Beyaz Rusya'dan yüzde 182 artışla 93 bin 603, Polonya'dan yüzde 11 artışla 84 bin 111, İsrail'den yüzde 11 artışla 83 bin 789, Romanya'dan yüzde 18 artışla 61 bin 929, Litvanya'dan yüzde 20 artışla 43 bin 183 turist geldi. Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 71 artışla 40 bin 229, Slovakya'dan yüzde 82 artışla 38 bin 730 kişi geldi. Fransa'dan yüzde 10 artışla 30 bin 590, Macaristan'dan yüzde 49 artışla 19 bin 865 turist geldi. Toplamda 2 bin turistin altında turist gönderen çok sayıdaki ülkenin toplam turist sayısı ise diğer ülkeler olarak sınıflandırılarak yüzde 34 artışla 298 bin 717 kişi oldu.Avrupa pazarında ise Almanya başta olmak üzere ciddi düşüşler oldu. Hollanda'dan yüzde 27 düşüşle 132 bin 22, Belçika'dan yüzde 11 düşüşle 75 bin 947, Danimarka'dan yüzde 18 düşüşle 74 bin 257, İsveç'ten yüzde 36 düşüşle 56 bin 653, İsviçre'den yüzde 20 düşüşle 34 bin 984, Norveç'ten yüzde 42 düşüşle 34 bin 537, Avusturya'dan yüzde 45 düşüşle 27 bin 162, Finlandiya'dan yüzde 51 düşüşle 18 bin 613, İtalya'dan yüzde 5 düşüşle 5 bin 399, Slovenya'dan yüzde 21 düşüşle 2 bin 629 turist geldi. İran'dan da yüzde 2 düşüşle 63 bin 916 turist geldi.Antalya'nın temmuz ayı turizm rakamları geçen yıla oranla yüzde 79 artışla 1 milyon 819 bin 502'ye ulaştı. Turizmin en iyi yılları 2014 ve 2015'e yaklaşan bu rakamın içinde Ruslar yüzde 4 bin 330'luk rekor artış ve 684 bin 415 kişiyle ilk sırada yer aldı. İkinci Almanya'dan ise yüzde 4'lük düşüşle 245 bin 585 turist geldi. Ukrayna'dan ise yüzde 16'lık artışla 139 bin turist geldi. Kazakistan'dan yüzde 84 artışla 67 bin 706, İngiltere'den yüzde 9 artışla 57 bin 758, Hollanda'dan yüzde 10 düşüşle 49 bin 859 turist geldi.KAYNAK: DHA