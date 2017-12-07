Tümer Metin ve Gamze Topuz ikinci kez barıştı!

Magazin - 08.12.2017 08:00

Tümer Metin ile Gamze Topuz, önceki akşam da Karaköy’deydi. Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu Gamze Topuz’un geçen kış başlayan ilişkisi Eylül’de noktalanmıştı. Sevgililer Ekim’de yeniden bir araya gelmişti ama sonra yine ayrıldılar. Birbirlerinden kopamayan Tümer Metin ile Gamze Topuz, ikinci kez barıştı. Önceki akşam da Karaköy’deki bir mekanda gecce boyunca sarmaş dolaş dans edip eğlendiler.Daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in Gamza Topuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Gamze Topuz “Tümer Metin’den şiddet yüzünden mi ayrıldınız?” sorusuna “Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik.” şeklinde cevap vermiş ve iddiaları yalanlamıştı.Kaynak: posta.com.tr