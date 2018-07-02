Tümer Metin-Gamze Topuz yine barıştı!

Eski milli futbolcu Tümer Metin ile oyuncu Gamze Topuz, ilişkilerine üçüncü kez şans verdi.

Magazin - 02.07.2018 14:57
Tümer Metin-Gamze Topuz yine barıştı!
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Tümer Metin ile Gamze Topuz, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez yollarını ayırmıştı.

Şiddetli bir tartışma sonucu ayrılan çiftin, üçüncü kez barışması dikkati çekti. Tümer Metin ile Gamze Topuz, daha önce de aralık ayında ayrılmıştı. Güzel oyuncu, “İkimiz için de hayırlısı olsun” demişti.

Gamze Topuz’un keyfi yerinde!

Gamze Topuz’un keyfi yerinde!



İkilinin daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. "Şiddet yüzünden mi ayrıldınız?" sorusuna Gamze Topuz, "Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik" cevabını vererek ve iddiaları yalanlamıştı.

Ellerini bir an bile bırakmadılar!

Ellerini bir an bile bırakmadılar!
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Bağlantılar: Gamze Topuz, Tümer Metin

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