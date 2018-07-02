Tümer Metin-Gamze Topuz yine barıştı!

Magazin - 02.07.2018 14:57

Gamze Topuz’un keyfi yerinde!

Ellerini bir an bile bırakmadılar!

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Tümer Metin ile Gamze Topuz, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez yollarını ayırmıştı.Şiddetli bir tartışma sonucu ayrılan çiftin, üçüncü kez barışması dikkati çekti. Tümer Metin ile Gamze Topuz, daha önce de aralık ayında ayrılmıştı. Güzel oyuncu, “İkimiz için de hayırlısı olsun” demişti.İkilinin daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. "Şiddet yüzünden mi ayrıldınız?" sorusuna Gamze Topuz, "Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik" cevabını vererek ve iddiaları yalanlamıştı.