Magazin - 05.07.2018 10:18

Tülin Şahin'den şaşırtan itiraf!

Tülin Şahin başarısının sırrını anlattı!

Tülin Şahin, son olarak “Dünyanın en iyi ve en güzel 50 top modeli” listesine ilk Türk olarak girdi, hemen ardından “Global Citizen Ambassador” seçildi, böylece başarısını bir kez daha tescil ettirdi. Şahin, bir dergiye samimi açıklamalar yaptı. Fiziği ile herkesi kendine hayran bırakan Tülin Şahin, formunun sırrını açıkladı: "Çılgınca spor yapan biri değilim. Ne fazla, ne az. Ama şu var; yaz-kış hep spor yaparım. Hiçbir şey yapamazsam 1 saat yürürüm. Bazı kadınlar sadece yaz yaklaşırken spor yapıyor, bu yanlış. Spor bir yaşam biçimidir. Ben sadece mesleğim gereği spor yapmıyorum zaten. Zinde olmak için spor yapıyorum. Ter atmak sağlıklı bir şeydir, güzeldir, iyidir... Toksinleri atmak için en güzel yöntemdir. Spor yapan insanlar hep daha üretken ve çalışkandır, yarışları da kendileriyle olur. Araştırmalara göre de spor yapan topluluklar etraflarına daha az zarar veriyormuş."