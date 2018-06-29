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Tülin Şahin başarısının sırrını anlattı!
Mesleğinde 19'uncu yılını kutlayan Tülin Şahin, bir dergiye başarısının sırrını anlattı.Magazin - 29.06.2018 12:55
37 yaşındaki manken Tülin Şahin, "Güzellik, boy, pos bir yere kadar. Çalışırken disiplinli değilseniz, geç kalıyorsanız, şikayet ediyorsanız bir model olarak ömrünüz çok uzun sürmez. ‘Bitse de bu defile eve gitsem’ deyip, bunu her halinizden yansıtıyorsanız zaten hayatınızın sonuna kadar evde oturursunuz" dedi.
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Bağlantılar: Tülin Şahin
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