Tülin Şahin başarısının sırrını anlattı!

Magazin - 29.06.2018 12:55

Beş reklam bir arada!

37 yaşındaki manken Tülin Şahin, "Güzellik, boy, pos bir yere kadar. Çalışırken disiplinli değilseniz, geç kalıyorsanız, şikayet ediyorsanız bir model olarak ömrünüz çok uzun sürmez. ‘Bitse de bu defile eve gitsem’ deyip, bunu her halinizden yansıtıyorsanız zaten hayatınızın sonuna kadar evde oturursunuz" dedi.