Tuğrul Odabaş'ın boşandıktan sonra ilk işi bu oldu!

Üç yıllık evlilikleri geçtiğimiz hafta ani bir şekilde sona eren Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş, sahibi oldukları atları için son kararlarını verdi. At tutkusunu ünlü popçuya da aşılayan Odabaş, 11 yarış atından ilkini önceki gün satışa çıkardı.Tuğrul Odabaş, internetten satışa çıkardığı at için 125 bin TL istedi. Odabaş'ın ilan "atçılığı bıraktık" notunu düşmesi dikkat çekti.