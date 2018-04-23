Tuğçe Sarıkaya YouTube dizisinde!
Ünlü model ve oyuncu Tuğçe Sarıkaya, yeni projesi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Magazin - 23.04.2018 13:57
Yönetmenliğini Ferdi Kurtuldu’nun gerçekleştirdiği, senaryosu Taner Yılmaztürk tarafından kaleme alınan Youtube'da yayınlanacak olan komedi dizisi 'Ters Manyel'de rol almaya başlayan Tuğçe Sarıkaya’ya; Sevil Uyar, Ece Müderisoğlu, Mertkan Arat ve Volkan Çal eşlik ediyor.
Tuğçe Sarıkaya'nın zor anları!
Daha önce hep dram türündeki dizilerle seyirci karşısına çıkan Sarıkaya, “İlk kez bir komedi dizisinde komik bir karakteri oynuyorum. Diziyi çekerken de ekiple çok eğleniyoruz” dedi.
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