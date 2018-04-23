Tuğçe Sarıkaya YouTube dizisinde!

Magazin - 23.04.2018 13:57

Tuğçe Sarıkaya'nın zor anları!

Yönetmenliğini Ferdi Kurtuldu’nun gerçekleştirdiği, senaryosu Taner Yılmaztürk tarafından kaleme alınan Youtube'da yayınlanacak olan komedi dizisi 'Ters Manyel'de rol almaya başlayan Tuğçe Sarıkaya’ya; Sevil Uyar, Ece Müderisoğlu, Mertkan Arat ve Volkan Çal eşlik ediyor.Daha önce hep dram türündeki dizilerle seyirci karşısına çıkan Sarıkaya, “İlk kez bir komedi dizisinde komik bir karakteri oynuyorum. Diziyi çekerken de ekiple çok eğleniyoruz” dedi.