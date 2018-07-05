Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, kızı Sare Pilevneli ve oğlu Civan Mert Cabas ile Akmerkez'deydi. Çocukları için giyim ve oyuncak mağazalarını gezen Ünsal, yeni bir tiyatro oyununun isim hakkını aldığını ve önümüzdeki sezon sahnelenmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.
Tuba Ünsal'ın tiyatro heyecanı!
Yeni bir tiyatro oyununun isim hakkını alan Tuba Ünsal önümüzdeki sezon sahnelenmesi için çalıştıklarını söyledi.Kültür-Sanat - 05.07.2018 16:47
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