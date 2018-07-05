Tuba Ünsal'ın tiyatro heyecanı!

Kültür-Sanat - 05.07.2018 16:47

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, kızı Sare Pilevneli ve oğlu Civan Mert Cabas ile Akmerkez'deydi. Çocukları için giyim ve oyuncak mağazalarını gezen Ünsal, yeni bir tiyatro oyununun isim hakkını aldığını ve önümüzdeki sezon sahnelenmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.