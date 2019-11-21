Tuba Ünsal'dan şoke eden nafaka açıklaması!

Tahamülü kalmadı: "O kadının adını duymak istemiyorum"

Tuba Ünsal, daha önce yaptığı “Bir yıl evli kalmış kadın ömür boyu nafaka almamalı” açıklamalarıyla ortalığı karıştırmıştı.Ünsal, şimdi de Hello Dergisi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üç evlilik geçiren Ünsal, "Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım. İki eşimden de tek talebim şuydu: ‘Sorumluluk sahibi baba olun, yeter’. Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti. Ben erkekten para almaya utanırım. Çocukken de babamdan para isteyemezdim. Ya da karşılığında masaj yapar, evi temizlerdim. Para kazanmaya 14 yaşımda başladım. 17’sinde babam iflas etti. Evi ben geçindirdim. Bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan adamın ömür boyu kadına nafaka ödemesini asla doğru bulmuyorum." açıklamalarında bulundu.Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu da nafaka konusunda sıkıntı yaşıyor. 1 yıl evli kaldığı Elisabeth Mas nafaka olarak 8 bin Euro (50 bin 500 TL), 2 milyon Euro (12 milyon 600 bin TL) da tazminat istiyor.