Bir süredir Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas'ın boşanacağı yönünde iddialar basında yer alıyordu. Tuba Ünsal’ın prodüktör ve oyuncu olarak adını yazdırdığı “Kürk Mantolu Madonna”, Berlin Türk Tiyatro Festivali’ne katılacak. Bu gelişmeyle ilgili önceki gün bir basın toplantısı düzenlendi. Burada güzel oyuncuya boşanma iddiaları da soruldu.
Tuba Ünsal şöyle konuştu:
“Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor, biz de engebeli bir yoldan geçiyoruz. Evlenirken nasıl herkese haber verdiysek, boşanacağımızda da veririz. Şu an için gözlerinizin içine bakarak ‘ayrılık var’ ya da ‘yok’ diyemem. Benim bazı sorunlarım var. Ama Mirgün’e âşığım, o yüzden bir şeyleri kurtarmak için çabalıyorum. Ayrılsak da arkadaş kalırız.”
Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşanıyor mu?
Tuba Ünsal önceki gün verdiği basın toplantısında Mirgün Cabas'la boşanacakları yönünde çıkan haberlere de cevap verdi. Ünsal aralarında sorun olduğunu doğrularken "bir şeyleri kurtarmak için çabalıyorum" dedi.Magazin - 20.04.2018 02:59
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