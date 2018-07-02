Tuba Ünsal: "Eski eşlerimle iyiyiz!"

Cihangir'de objektiflere yansıyan Tuba Ünsal, eski eşleri ile arasının iyi olduğunu söyledi.

Magazin - 02.07.2018 13:10
Tuba Ünsal: "Eski eşlerimle iyiyiz!"
Tuba Ünsal, önceki gün Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Mini spor şortu, gözlüğü ve koşucular için özel tasarlanmış çift mataralı bel çantası ile dikkat çekti.

Mirgün Cabas: Biz böyle mutluyuz

Mirgün Cabas: Biz böyle mutluyuz



Geçtiğimiz ay boşandığı Mirgün Cabas'ı soran gazetecilere ''Kimseyle yollarımı ayırmadım. Hem Mirgün hem de önceki eşim Murat Pilevneli ile iyiyiz. Biz güzel bir aileyiz'' dedi.

Tuba Ünsal: Boşandık!

Tuba Ünsal: Boşandık!



Tuba Ünsal, birinci evliliğini 2004 yılında gerçekleştirdi. Cem Cantaş ile nikah masasına oturan Ünsal, 2006 yılında bu evliliğini sonlandırdı.

2010 yılında ikinci kez evlenen Tuba Ünsal, Murat Pilevneli ile nikah masasına oturdu ve çiftin Sare adında bir kızı oldu. İki yıl evli kalan çift, 2012 yılında boşandı.

Tuba Ünsal üçüncü evliliğini ise 2013 yılında gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'da gerçekleştirdi. Çiftin Civan Mert Cabas adında bir oğlu da oldu. Ancak 5 yıl süren evlilik Haziran ayında boşanmayla noktalandı.

Tuba Ünsal eski eşiyle tatilde!

Tuba Ünsal eski eşiyle tatilde!
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