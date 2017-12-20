Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'den sürpriz paylaşım!

Magazin - 20.12.2017 15:07

Tuba Büyüküstün kıskançlık krizine mi girdi?

Tuba Büyüküstün yeni yıl partisinde!

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Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti. Tuba Büyüküstün'ün sevgilisinin Etiler’deki mekanında sahne alan Defne Samyeli’yi kıskandığı yazılmıştı. Haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Aksine Tuba Büyüküstün’ün Defne Samyeli’ye mekanda şarkı söylemesi için büyük destek verdiği, üstelik sahne tasarımıyla bile bizzat ilgilendiği konuşuluyor.Çıkan dedikodulara inat çift birlikte tatile çıktı. Viyana’da kısa bir tatil yapan ikiliden Umut Evirgen bir ilke imza attı. Genç iş adamı, sevgilisi Tuba Büyüküstün ile baş başa yemek yediği Viyana’daki restorandan yer bildirimi yaparak fotoğraf paylaştı ve her şey yolunda mesajı verdi. Çift, cumartesi geccesi ise İstanbul’a döndü.