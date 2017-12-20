Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'den sürpriz paylaşım!

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen birlikte tatile çıktı.

Magazin - 20.12.2017 15:07
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'den sürpriz paylaşım!
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti. Tuba Büyüküstün'ün sevgilisinin Etiler’deki mekanında sahne alan Defne Samyeli’yi kıskandığı yazılmıştı. Haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Aksine Tuba Büyüküstün’ün Defne Samyeli’ye mekanda şarkı söylemesi için büyük destek verdiği, üstelik sahne tasarımıyla bile bizzat ilgilendiği konuşuluyor.

Tuba Büyüküstün kıskançlık krizine mi girdi?

Tuba Büyüküstün kıskançlık krizine mi girdi?



TATİLE ÇIKTILAR!

Çıkan dedikodulara inat çift birlikte tatile çıktı. Viyana’da kısa bir tatil yapan ikiliden Umut Evirgen bir ilke imza attı. Genç iş adamı, sevgilisi Tuba Büyüküstün ile baş başa yemek yediği Viyana’daki restorandan yer bildirimi yaparak fotoğraf paylaştı ve her şey yolunda mesajı verdi. Çift, cumartesi geccesi ise İstanbul’a döndü.

Tuba Büyüküstün yeni yıl partisinde!

Tuba Büyüküstün yeni yıl partisinde!




Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek’e selam vermedi!

Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek’e selam vermedi!



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...