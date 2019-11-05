Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen hakkında soruşturma!

Sabah'ın haberine göre ikili arasında çıkan kavga sonucunda burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Akın, hastane polisine verdiği ifadesinde, Umut Evirgen ile Emirgan'da bulunan 'Gizli Kalsın' isimli mekanda birlikte oturduklarını ve Evirgen'in kendisine içki ısmarlamasını istediğini söyledi. İş adamı Evirgen'in isteğini yerine getirerek arkadaşına içki ısmarladı. İkili arasında devam eden sohbet sırasında iddiaya göre Evirgen, Ali Akın'a sebepsiz yere küfür etmeye başladı. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Akın tepki vermeyince ünlü işletmeci sinkaflı sözler kullanmaya devam etti. Bunun üzerine mekanı terk eden iş adamı bir süre sonra Umut Evirgen'in yanına tekrar geldi.Ali Akın Umut Evirgen'e kendisine haksız yere neden küfür ettiğini sorunca bu kez daha sert cevaplarla karşılaştı. İkili arasında devam eden tartışmaya Evirgen'in 5 koruması da dahil olanca iddiaya göre korumalar tarafından yere yatırılan Akın'a Evirgen tarafından defalarca yumruk atıldı.Aldığı darbeler karşısında travma geçiren iş adamı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iş adamının kafasının çeşitli yerlerinden hasar aldığı ve burnunun kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Umut Evirgen ve korumaları hakkında iddianame düzenlendi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)