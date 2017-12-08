Tuba Büyüküstün'ün şeffaf elbisesi!

Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ünlü bir saat firmasının sponsorluğunda düzenlenen Film Yapımcıları Ödül geccesine katıldı.

Magazin - 08.12.2017 11:36
Tuba Büyüküstün'ün şeffaf elbisesi!
Tuba Büyüküstün, önceki gün 14'üncü Dubai Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdi. Güzel oyuncu dün gecce de ünlü bir saat firmasının sponsorluğunda düzenlenen Film Yapımcıları Ödül geccesine katıldı. Tuba Büyüküstün geccede taşlarla süslü yarı şeffaf bir elbiseyle boy gösterdi. Siyah ve gri renklerden oluşan elbisesi içinde objektiflere gülümseyen Büyüküstün'ün saçlarını ise doğal haliyle bıraktığı ve çok az makyaj yaptığı da gözlerden kaçmadı.

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