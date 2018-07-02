Tuba Büyüküstün'e Tokyo’dan teklif!

Magazin - 02.07.2018 09:53

11 yıl sonra buluşuyorlar!

Kara Para Aşk, İspanya'da gün birincisi!

Ekranların sevilen oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışına açılıyor. Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Büyüküstüne'e Asya’dan teklif geldi. Son olarak ‘Cesur ve Güzel’ dizisiyle ekrana gelen Tuba Büyüküstün’e Japonya’da bir sinema filminde rol alması için teklif götürüldü.Oyuncu geçtiğimiz yıl Uluslararası Asya Film Festivali’nde jüri üyeliği yapmıştı. Burada yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başaran Tuba Büyüküstün’e çekimleri Tokyo’da gerçekleşecek olan bağımsız bir filmde oynaması için teklif sunuldu. Oyuncunun projeye sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncunun bu sezon ekranlarda olacağı ve elindeki senaryoları okuduğu bildirildi.