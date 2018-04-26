Tuba Büyüküstün işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Aşıklar önceki gün Alaçatı'da bir ara sokakta kahvaltı yaparken görüntülendi. Aşıkların Alaçatı'da tatil yaptıkları da bu fotoğrafla ortaya çıkmış oldu.
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen sezonu Alaçatı'da açtı!
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, tatil sezonunu Alaçatı’da açtı.Magazin - 26.04.2018 10:24
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