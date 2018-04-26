Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen sezonu Alaçatı'da açtı!

Magazin - 26.04.2018 10:24

Tuba Büyüküstün işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Aşıklar önceki gün Alaçatı'da bir ara sokakta kahvaltı yaparken görüntülendi. Aşıkların Alaçatı'da tatil yaptıkları da bu fotoğrafla ortaya çıkmış oldu.