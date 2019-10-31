Tuba Büyüküstün gözyaşlarını tutamadı!

Ottoman Rising'ten Tuba Büyüküstün'ün ilk görüntüleri...
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Çekimlerin sona ermesinin ardından Büyüküstün, dizideki rolü için "Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, 'Bu kadını son kez görüyorum' dedim" açıklamasını yapmıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre; oynadığı rolü oldukça benimseyen oyuncu, çekimlerin son günü gözyaşlarını tutamadı.
Öte yandan dizinin önümüzdeki yıl Netflix'te yayınlanması bekleniyor. (Kaynak: aksam.com.tr)
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