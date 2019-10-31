Tuba Büyüküstün gözyaşlarını tutamadı!

Ottoman Rising'ten Tuba Büyüküstün'ün ilk görüntüleri...

Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen hedef büyüttü!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in neşesi yerinde!

Oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak dijitalde yayınlanacak olan Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) dizisinde rol aldı. 6 bölüm olarak Netflix'te yayınlanacak olan projede Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'a hayat veren Tuba Büyüküstün'ün setten ilk kareleri ise sosyal medyada paylaşıldı.Çekimlerin sona ermesinin ardından Büyüküstün, dizideki rolü için "Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, 'Bu kadını son kez görüyorum' dedim" açıklamasını yapmıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre; oynadığı rolü oldukça benimseyen oyuncu, çekimlerin son günü gözyaşlarını tutamadı.Öte yandan dizinin önümüzdeki yıl Netflix'te yayınlanması bekleniyor. (Kaynak: aksam.com.tr)