Tuba Büyüküstün gözyaşlarını tutamadı!

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemini anlatan Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) dizisinin çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Sona eren çekimlerin ardından Tuba Büyüküstün'ün gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

31.10.2019 18:10 Magazin

Tuba Büyüküstün gözyaşlarını tutamadı! Oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak dijitalde yayınlanacak olan Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) dizisinde rol aldı. 6 bölüm olarak Netflix'te yayınlanacak olan projede Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'a hayat veren Tuba Büyüküstün'ün setten ilk kareleri ise sosyal medyada paylaşıldı.


Ottoman Rising'ten Tuba Büyüküstün'ün ilk görüntüleri...

Ottoman Rising'ten Tuba Büyüküstün'ün ilk görüntüleri...



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çekimlerin sona ermesinin ardından Büyüküstün, dizideki rolü için "Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, 'Bu kadını son kez görüyorum' dedim" açıklamasını yapmıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre; oynadığı rolü oldukça benimseyen oyuncu, çekimlerin son günü gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan dizinin önümüzdeki yıl Netflix'te yayınlanması bekleniyor. (Kaynak: aksam.com.tr)

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