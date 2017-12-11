Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek’e selam vermedi!

Magazin - 12.12.2017 06:00

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile eski partneri Engin Akyürek'in arasına Umut Evirgen girdi. 2014-2015 yılları arasında atv'de yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran ikili, önceki akşam Zorlu PSM'deki 'Altın Kelebek' ödül töreninde birbirlerine selam dahi vermedi. Dizi yayındayken aralarından su sızmayan ikiliden Akyürek'in hemen arkasında oturan Büyüküstün'ün gergin tavırları dikkat çekti.ARKADAŞINI SİLDİAynı anda sahneye çıkan ikilinin ödül almalarına rağmen birbirlerini tebrik etmemesi de gözlerden kaçmadı. Büyüküstün'ün yanı başındaki eski dostuyla gece boyunca konuşmamasının sevgilisi Umut Evirgen ile ilgili olduğu iddia edildi. Güzel oyuncu, Evirgen'le katıldığı törende Engin Akyürek'in yanına oturmak yerine eski partnerinin bir arka sırasına oturarak da şaşırttı.'VEFASIZ' YORUMUAşkıyla arasının bozulmaması için eski rol arkadaşına selam dahi vermediği konuşulan Tuba Büyüküstün'ün bu tavrı sosyal medyada "Vefasız Tuba" diye eleştirildi.