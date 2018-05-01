Tuba Büyüküstün 2011 yılında evlendiği Onur Saylak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Maya ve Toprak adında ikiz kızları oldu. Yönetmen-oyuncu Onur Saylak'dan, Haziran 2017'de boşanan Tuba Büyüküstün, Marie Claire Dergisi'ne konuştu. Büyüküstün, "O süreci yaşamak çok zordu. Kimse boşanacağını düşünerek biriyle evlenmiyor. Hayatımın en zor dönemiydi" itirafında bulundu. Tuba Büyüküstün boşandıktan bir süre sonra işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Onur Saylak ise basın danışmanı Gözde Yılmaz ile birlikte.
Tuba Büyüküstün: Boşanmak çok zordu!
2017 yılının Haziran ayında Onur Saylak'la olan evliliğini bitiren Tuba Büyüküstün o döneme dair çok çarpıcı bir itirafta bulundu.Magazin - 01.05.2018 11:55
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