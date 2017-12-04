TSK: Disiplin cezası verilmiştir
Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmiş, mahkeme Taner H.'yi adli kontrol şartı ile serbest bırakmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, o isim ile ilgili bir açıklama yaptı.
Magazin - 04.12.2017 22:47
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Erzincan Orduevinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H.'ye ilişkin açıklama yaptı.
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TSK'dan yapılan açıklamada Taner H.'ye disiplin cezası verildiği kaydedildi.
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Açıklama şöyle:
"03 Aralık tarihinde Erzincan Orduevi’nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonuçlandırılmıştır. Buna göre 3’üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verilmiştir. Diğer taraftan Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak soruşturmaya devam edilmektedir."
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DHA
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