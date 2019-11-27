Trump'la görüşmek Kim Kardashian'ı değiştirdi!

İşte Kim Kardashian'ı ağlatan olay!

The Cut dergisine röportaj veren Kim Kardashian, çarpıcı açıklamalarda bulundu.Kardashian, yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump'la görüştükten sonra bikinili fotoğraf paylaşmaktan vazgeçtiğini dile getirerek "Galiba bir tür evrim geçiriyorum" dedi. Kardashian, Beyaz Saray ziyaretinin ardından 'Umarım bu fotoğrafları görmezler. Gelecek hafta yine orayı ziyaret edeceğim' diye düşündüğünü itiraf etti.Kim Kardashian, artık günlük hayatında da daha muhafazakar kıyafetler tercih ettiğini söyleyerek "Bunun eşimin bazen 'aşırı seksi' giyindiğimi ve bundan rahatsız olduğunu söylemesiyle ilgisi var mı emin değilim... Ama günün sonunda istediklerimi yapmak konusunda bana karışmaz" dedi.