Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Ahu Yağtu gecceye tek katıldı. Alışveriş tutkusuyla ilgili Yağtu, “Genelde ayakkabı alıyorum. Kaç çift ayakkabım var sayamadım, bilmiyorum” dedi. Asmalımescit’te geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Yağtu, aşk sorularına ise “Her zaman olduğu gibi arkadaşımla görüntülediniz. Ben alıştım bu haberlere. Saygı duyulmasını istiyorum sadece. Hayatımda aşk yok. Böyle bir şey olsa saklamam” açıklamasını yaptı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Transparan Ahu Yağtu!
Hakan Yıldırım, önceki akşam defile düzenledi. Ahu Yağtu gecceye tek katıldı.Magazin - 28.04.2018 10:45
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