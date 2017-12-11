Trafik kazası yapan Burak Yılmaz'dan ilk açıklama!

Yaşam - 11.12.2017 09:09

Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi. Burak Yılmaz'ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.TRABZONSPOR'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bugün İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. (Kaynak: DHA)