Trabzonspor'un rakibi belli oldu!

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor’un, FIBA Europe Cup 1’inci Tur ön elemesindeki rakibi Macaristan ekibi Szolnoki Olaj KK oldu.

Basketbol - 03 Ağustos 2017 14:08
Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Europe Cup 1’inci Tur ön elemesinde Macaristan ekibi Szolnoki Olaj KK ile 20 Eylül Çarşamba günü Macaristan’da, rövanşın ise 27 Eylül Çarşamba günü Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacağı belirtildi. Trabzonspor’un bu turu geçmesi halinde 2’nci turda İsveç ekibi Södertälje Kings ile karşılaşacağı kaydedildi.

KAYNAK: DHA
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