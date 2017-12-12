Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-1 mağlup etti.

Futbol - 12.12.2017 19:49

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 56 ve 90+2’nci dakikalarda Rodallega, 60 ve 61’inci dakikalarda Volkan ve 87’nci dakikada Bongonda kaydetti. Erzurum’da oynanan ilk maçtan 4-0’lık skorla galip ayrılan Trabzonspor, bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.



31’inci dakikada Castillo’nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodallega, ceza sahasının içerisine girip şutunu çekti, kaleci Hakan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.



43’üncü dakikada Abdülkadir’in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.



50’nci dakikada Abdulkadir, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak kaleci Esteban topu kurtardı.



53’üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Abdülkadir ceza sahası içerisine ortaladı, Hamza Younes'in kafa vuruşunda kaleci Esteban'dan dönen topu Acka yaptığı kafa vuruşu ile filelere gönderdi: 0-1.



56’ncı dakikada Trabzonspor golden 3 dakika sonra maçta beraberliği sağladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Volkan Şen ceza sahasına ortasını yaptı, Bero'nun yatarak kafa vuruşunda kaleci Hakan’ın çeldiği top Rodallega'nın önüne düştü. Onun altı pas içerisinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



59’uncu dakikada Volkan Şen ceza sahası içerisinde rakibinden kurtulmak isterken yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti.



60’ıncı dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Volkan Şen’in sağ köşeye gönderdiği şuta kaleci Hakan’ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.



61’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Castillo pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Volkan’a aktardı. Onun kaleye gönderdiği şut ağlara gitti: 3-1.



87’nci dakikada Rodallega’nın savunmanın arkasına attığı topta Bongonda bir anda kaleci ile karışı karşıya kaldı, yerden şutunda top ağlarla buluştu: 4-1.



90+1’inci dakikada Rodallega’nın ceza sahası içerisine pasında topla buluşan Kamil Ahmet, Murat’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.



90+2’nci dakikada penaltı atışını kullanan Rodallega, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-1.



Karşılaşma 5-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.





STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi



HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen (xx), Arkın Akgöl (xx), Mehmet Kapluhan (xx)



TRABZONSPOR: Esteban (xx)- Kamil Ahmet (xxx), Hüseyin (xxx), Hubocan (xx) (Dk. 65 Furkan x), Mas (xx) (Dk. 79 Abdurrahim x)- Batuhan (xxx), Bero (xxx)- Castillo (xx), Sosa (x), Volkan (xxx) (Dk. 75 Bongonda xxx)- Rodallega (xxxx)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xx)- Tolga (x) (Dk. 66 Gökhan x), Acka (xxx), Scuk (xx), Trtovac (xx)- Abdülkadir (xx), Muammer (xx)(Dk. 86 Muhammet )- Erhan (xx), Mansaly (x)(Dk. 79 Taylan x), Murat (xx)- Hamza Younes (xx)



GOLLER: Dk. 53 Acha (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) - Dk.56 - 90+2 (P) Rodallega, Dk. 60 (P) - Dk. 61 Volkan, Dk. 87 Bongonda (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Bero, Volkan (Trabzonspor)



KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Murat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.