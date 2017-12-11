Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde ayrılık

Trabzonspor Basketbol Kulübü, Mükremin Deniz Kılıçlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Basketbol - 11.12.2017 20:16
Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde ayrılık
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Trabzonspor Basketbol Kulübü, oyuncusu Mükremin Deniz Kılıçlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, Mükremin Deniz Kılıçlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Mükremin Deniz Kılıçlı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

DHA
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