Totti'nin forması artık uzayda

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden AS Roma, geçen sezon jübilesini yapan efsanevi kaptanı Francesco Totti'nin son maçında giydiği formanın uzaya gönderildiğini duyurdu.

Futbol - 02 Ağustos 2017 16:11
Totti'nin forması artık uzayda
Yapılan açıklamada, kulübün Totti'ye bir hediyesi olarak, 28 Mayıs'taki (Genoa karşısında) giydiği "10" numaralı formanın, Avio şirketi tarafından projelendirilen ve bu sabah Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndan fırlatılan "Vega" isimli roketle uzaya gönderildiği belirtildi.

Kulüp, geçen ay doğan ve sosyal medyadan duyurdukları bu fikrin, Totti ve Avio tarafından da memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Futbolculuk Kariyerinin tamamını; 25 sezonu da Roma'da geçirmiş olan Totti de Twiter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözleriniz gökyüzünde olsun. Belki buradan da görünür!" ifadesini kullanarak, "bu özel hediye" için kulübe ve Avio'ya teşekkür etti.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Totti'nin kulüpte yönetici olarak görev alacağı belirtildi.

VEGA'NIN 10'UNCU MİSYONU

Öte yandan, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 10'uncu kez fırlatılan Vega, Avrupa'nın uydularının "güvenli, rekabet edebilir ve etkin" şekilde uzaya fırlatılabilmesi amacıyla geliştirilmişti. Avrupa'nın taşıyıcı roketi Vega, bu yolculuğunda da 2 uydu taşıyor.

KAYNAK: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Francesco Totti, Roma

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
  • Asena Atalay'dan dans show
  • HBO 'hack'lendi! Game of Thrones'un senaryosu çalındı
  • Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası

Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu

FUTBOL HABERLERİ

  • Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi!
  • Negredo, resmen Beşiktaş'ta!
  • Başakşehir'den muhteşem zafer...
  • CIssokho imzayı attı!
  • Trabzon, Burak'ı KAP'a bildirdi!
  • Bajic, Udinese'ye transfer oldu
  • Ndiaye sağlık kontrolünden geçti
  • Şenol Güneş kararını verdi!
  • NDiaye, Galatasaray'da
  • Fenerbahçe maçına İngiliz hakem!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Akalın'ı terleten sorular!
  • Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
  • Görüntülenince tehdit etti!
  • Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
  • İrem Derici'den mesaj var!
  • İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
  • Kenan Ece ve Canan Ergüder'in aşk tatili!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?