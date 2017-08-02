Totti'nin forması artık uzayda

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden AS Roma, geçen sezon jübilesini yapan efsanevi kaptanı Francesco Totti'nin son maçında giydiği formanın uzaya gönderildiğini duyurdu.

Futbol - 02 Ağustos 2017 16:11

Yapılan açıklamada, kulübün Totti'ye bir hediyesi olarak, 28 Mayıs'taki (Genoa karşısında) giydiği "10" numaralı formanın, Avio şirketi tarafından projelendirilen ve bu sabah Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndan fırlatılan "Vega" isimli roketle uzaya gönderildiği belirtildi.



Kulüp, geçen ay doğan ve sosyal medyadan duyurdukları bu fikrin, Totti ve Avio tarafından da memnuniyetle karşılandığını bildirdi.



Futbolculuk Kariyerinin tamamını; 25 sezonu da Roma'da geçirmiş olan Totti de Twiter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözleriniz gökyüzünde olsun. Belki buradan da görünür!" ifadesini kullanarak, "bu özel hediye" için kulübe ve Avio'ya teşekkür etti.



Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Totti'nin kulüpte yönetici olarak görev alacağı belirtildi.



VEGA'NIN 10'UNCU MİSYONU



Öte yandan, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 10'uncu kez fırlatılan Vega, Avrupa'nın uydularının "güvenli, rekabet edebilir ve etkin" şekilde uzaya fırlatılabilmesi amacıyla geliştirilmişti. Avrupa'nın taşıyıcı roketi Vega, bu yolculuğunda da 2 uydu taşıyor.



KAYNAK: DHA

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