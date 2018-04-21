Tosun karakterinden açıklama!

Sinema - 21.04.2018 15:31

Çiftlik Bank skandalını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak "Çiftlik Bank Tosun Firarda" filminin lansmanı İstanbul'da bir hotelde düzenlendi.Filmde Tosun karakterine hayat verecek olan Burak Alkaş, daha önce dolandırıldınız mı sorusuna "ben hiç dolandırılmadım ama çok dolandırdım. Ruhuma yakın rolleri iyi oynuyorum. Şaka bir yana tiyatrocu olduğum için insanları iyi okuduğumu düşünüyorum, o nedenle beni dolandırmak zor, ama herkesin bir boş anı vardır, onu yakalıyorlar. Belki de benim boş anıma hiç gelmedi. Bu filmi sadece güldürmek değil, bilinçlendirmek amacıyla da çekiyoruz. '' diyerek yanıt verdi.Türkiye'yi sarsan skandalı Gani Müjde'de film yapacağını açıklamıştı. Son çıkan haberlere göre Gani Müjde, sinema filminden vazgeçip, dizi yapacağını duyurdu. Filmin yapımcısı, yönetmeni ve aynı zamanda senaristi olan İsmail Hakkı Koç, filme çok güvendiklerini, artık Gani Müjde de sinema filminden vazgeçtiği için, önlerinin açık olduğunu belirtti.Çekimleri Türkiye, Kıbrıs ve Miami’de gerçekleşecek filmde, Burak Alkaş'ın akıl hocası rolünü Fercan Bay üstlenecek. Filmin görüntü yönetmenliğini Önder Güral ve Kaan Pala gerçekleştirecek. Enbe Orkestrası şefi Behsat Gerçeker ve başka sürpriz isimlerin de konuk oyuncu olarak yer alacağı film, şimdiden merak uyandırdı.