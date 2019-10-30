Toplu taşıma polemiği devam ediyor! Hiç kullanmamış...

Nükhet Duru, geçtiğimiz gün Zorlu PSM Studio sahnesinde izleyiciyle buluşan 'Klan' oyununu izledi. Ünlü şarkıcı oyunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Nükhet Duru, oyunda kendisinin de çok emeği olduğunu belirterek "Ben de çok heyecanlıyım merakla bekliyorum" dedi.Son dönemde gündemde olan toplu taşıma polemiği ile ilgili soru yöneltilince Duru, "Hiç kullanmadım. Yurt dışında kullanıyorum. Bizim ülkemizde çok kalabalık" cevabını verdi.