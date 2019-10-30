Nükhet Duru, geçtiğimiz gün Zorlu PSM Studio sahnesinde izleyiciyle buluşan 'Klan' oyununu izledi. Ünlü şarkıcı oyunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ÇOK EMEĞİ VAR
Nükhet Duru, oyunda kendisinin de çok emeği olduğunu belirterek "Ben de çok heyecanlıyım merakla bekliyorum" dedi.
"HİÇ KULLANMADIM"
Son dönemde gündemde olan toplu taşıma polemiği ile ilgili soru yöneltilince Duru, "Hiç kullanmadım. Yurt dışında kullanıyorum. Bizim ülkemizde çok kalabalık" cevabını verdi.
Toplu taşıma polemiği devam ediyor! Hiç kullanmamış...
Ünlülerin toplu taşıma polemiğine Nükhet Duru da dahil oldu.
30.10.2019 16:09 Magazin