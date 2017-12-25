Her pazartesi izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘SÖZ' dizisinde Burak Çelik sürpriz bir karakterle seyirciyle buluşacak. Dizinin pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümünde Burak Çelik, ‘Selim’ karakterine hayat verecek. Heyecan ve aksiyonunu biran olsun eksik olmayacağı yeni bölümde ‘Selim’ ile gizemli bir görevin içine giren 'Eylem'in yolları kesişecek.
Dizideki rolüyle geniş bir kitleye ulaşan genç kızların sevgilisi yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, performansıyla da göz dolduruyor. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Sarıtaş gibi yakışıklı olan Burak Çelik'in dizideki performansı şimdiden merak ediliyor.
Tolga'ya rakip geliyor!
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı, ekranların reyting rekortmeni dizisi "SÖZ"ün oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Burak Çelik dahil oldu.TV Dünyası - 25.12.2017 11:20
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