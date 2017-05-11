Emre Saygı'nın Youtube'den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı 'Hadi Be'nin konuğu, ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman oldu.
Tolgahan Sayışman, programda uzun bir aranında ardından Eylül ayında yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri döneceğini söyledi.
Tolgahan Sayışman, "Eylül ayında ekranlara gelecek olan yeni bir dizi projesinin hazırlıklarına devam ediyorum. Kötü adam olmayacağım ama hataları olan bir karakteri oynayacağım. Alışılmamış bir rol değil. Oyunculuk çok güzel ama çok zor yanları da var" dedi.
Tolgahan Sayışman ekrana geri dönüyor!
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, uzun bir aradan sonra ekranlara döneceğinin müjdesini verdi.Magazin - 12 Mayıs 2017 05:00
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