Tolga Sarıtaş'tan 'Gesi Bağları'

Söz dizisinden anlamlı hareket!
İzlenme ve Paylaşım Rekoru Kırdı
Dizinin nefes kesen yeni bölüm fragmanında Tolga Sarıtaş'ın ilk kez seslendirdiği "Gesi Bağları" yorumu büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde stüdyoya giren Tolga Sarıtaş'ın yeni bölümünde ekrana gelecek ‘Gesi Bağları’ yorumu, yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.
İşte Tolga Sarıtaş'ın yeni aşkı!
Büyük Sır Yeni Bölümde Ortaya Çıkıyor
Dizide annesinin intihar ederek hayata veda ettiğini sanan Yavuz'u yeni bölümde ailesiyle ilgili sürpriz gelişmeler bekliyor. Annesinin ölüm emrini Agah'ın verdiğini bilen Yavuz, bu bölümde Agah'la yeniden karşı karşıya gelecek. Dizinin yeni bölümünde; ailesi ile ilgili ortaya çıkacak gerçekler hem Yavuz'u hem de ekran başındaki izleyenleri şoke edecek.
Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat aşk yaşıyor mu?
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı "Söz" çok konuşulacak yeni bölümüyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.
Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!