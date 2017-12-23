Tolga Sarıtaş'tan 'Gesi Bağları'

TV Dünyası - 23.12.2017 11:36

Söz dizisinden anlamlı hareket!

İşte Tolga Sarıtaş'ın yeni aşkı!

Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat aşk yaşıyor mu?

Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!

Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı, ekranların reyting rekortmeni dizisi "SÖZ"de bu hafta Tolga Sarıtaş seslendirdiği 'Gesi Bağları' adlı duygu yüklü türkü izleyenleri derinden etkileyecek.Dizinin nefes kesen yeni bölüm fragmanında Tolga Sarıtaş'ın ilk kez seslendirdiği "Gesi Bağları" yorumu büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde stüdyoya giren Tolga Sarıtaş'ın yeni bölümünde ekrana gelecek ‘Gesi Bağları’ yorumu, yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.Dizide annesinin intihar ederek hayata veda ettiğini sanan Yavuz'u yeni bölümde ailesiyle ilgili sürpriz gelişmeler bekliyor. Annesinin ölüm emrini Agah'ın verdiğini bilen Yavuz, bu bölümde Agah'la yeniden karşı karşıya gelecek. Dizinin yeni bölümünde; ailesi ile ilgili ortaya çıkacak gerçekler hem Yavuz'u hem de ekran başındaki izleyenleri şoke edecek.Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı "Söz" çok konuşulacak yeni bölümüyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.