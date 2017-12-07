Star TV'de ekrana gelen ‘Söz’ dizisinde 'Üsteğmen Yavuz'u canlandıran Tolga Sarıtaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Sabahın erken saatlerinde Zorlu AVM’ye gelen Tolga Sarıtaş, menajeriyle buluşup yemek yeyip toplantı yaptı. AVM’de özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi. Sarıtaş, öğlen saatlerine doğru AVM’den ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde sette köpek saldırdığını söyleyen Sarıtaş'ın yüzündeki sıyrıkların geçtiği görüldü.
Tolga Sarıtaş'ın set kaçamağı!
Geçtiğimiz günlerde sette köpek saldırısına uğrayan Tolga Sarıtaş, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Sarıtaş'ın yüzündeki saldırı izlerinin geçmesi dikkatlerden kaçmadı.Magazin - 07.12.2017 21:25
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Bağlantılar: Tolga Sarıtaş, Söz, Zorlu Alışveriş Merkezi
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