Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin Üsteğmen Yavuz'u Tolga Sarıtaş, yarın akşama gelecek olan bölümün fragmanında seslendirdiği Gesi Bağları ile sosyal medyada olay yarattı. Tolga Sarıtaş'ın yorumladığı türkünün videosu kısa süre içinde izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.
Tolga Sarıtaş rekor kırdı!
Tolga Sarıtaş'ın seslendirdiği "Gesi Bağları", sosyal medyada olay oldu. Türkü, kısa sürede paylaşım ve izlenme rekoru kırdı.Dedikodu - 24.12.2017 20:00
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