Tolga Sarıtaş rekor kırdı!

Dedikodu - 24.12.2017 20:00

Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin Üsteğmen Yavuz'u Tolga Sarıtaş, yarın akşama gelecek olan bölümün fragmanında seslendirdiği Gesi Bağları ile sosyal medyada olay yarattı. Tolga Sarıtaş'ın yorumladığı türkünün videosu kısa süre içinde izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.