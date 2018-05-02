Kulislerde "Söz" dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'ın stil danışmanı İlknur Şeref'le aşk yaşadığı konuşuluyordu. Fakat Tolga Sarıtaş önceki gün "İstanbullu Gelin" dizisinde Burcu karakterini canlandıran Ebru Şahin ile görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Ebru Şahin’le Emirgan’daki bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Çift gecce sonunda mekandan çağırdıkları taksiyle birlikte ayrıldı.
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı; daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Şu sıralar ise Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer alıyor ve Burcu karakterini canlandırıyor.
Tolga Sarıtaş ile Ebru Şahin aşk mı yaşıyor?
Söz'ün Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş ile İstanbullu Gelin'in Burcu'su Ebru Şahin önceki gecce bir mekan çıkışı birlikte görüntülendi.Magazin - 02.05.2018 10:06
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