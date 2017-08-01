TOFAŞ’ın kulüp elçisi David Rivers oldu

TOFAŞ'ın eski basketbolcularından David Rivers, 2017-2018 sezonunda 7Days EuroCup'ta mücadele verecek olan Bursa temsilcisinin, “Kulüp elçisi” oldu.

Basketbol - 01 Ağustos 2017 15:38
TOFAŞ’ın kulüp elçisi David Rivers oldu
TOFAŞ’ın efsanevi oyuncularından David Rivers, yeni sezonda 7Days EuroCup'ta yer alacak olan TOFAŞ'ın, “Kulüp elçisi” oldu. Avrupa basketbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan ABD'li eski basketbolcu, 1999 ve 2000 yıllarında TOFAŞ formasıyla üst üste lig ve kupa şampiyonlukları yaşayarak tarihi başarılara imza atmıştı.

David Rivers, 2017-2018 sezonunda Euroleague ‘One Team’ (Tek Takım) başta olmak üzere düzenlenecek çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde TOFAŞ’ı temsil edecek.


KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: TOFAŞ, David Rivers

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