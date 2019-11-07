Tırnak kırılmasının nedenleri nelerdir?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, tırnak kırılmasının çok fazla nedeni olduğunu belirtti. Özyılmaz, tırnak kırılmasının sebebinin bazen ciddi sağlık sorunları olabileceğini söyledi.Tırnakların çok sık kırılmasının vücuttaki bir eksiklikten kaynaklanabileceğini belirten Özyılmaz, "Tırnak kırılmalarına en sık vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olarak rastlanılır. Başlıca demir, çinko, kalsiyum, magnezyum ile A ve D vitamini eksikliği tırnak kırılmasına neden olur." dedi.Kış aylarında tırnağın daha hassas olabileceğini belirten Özyılmaz, "Sağlıklı tırnak pembe renklidir, saydam ve bombe görünümlüdür. Soğuk havaya bağlı olarak özellikle kış aylarında eller daha çabuk kuruyup çatlar tırnaklar da bu dönemde daha hassas olabilir. Burada yapılacak en önemli önlem her el yıkama sonrası nemlendirici kullanmak soğuk havaya çıkarken nemlendirici sürmek ve eldiven takmak faydalı olacaktır." dedi.Özyılmaz, "Genel olarak kalıp sabunların sıvı olmayan sabunların kullanımı önerilir, ıslak mendil, kolonya gibi kimyasalların deri bütünlüğüne zarar verdiği için kullanımı önerilmemektedir. Bunun haricinde genel anlamda sık el yıkamalar cilt bölgelerini bozacağı için tavsiye edilmez. Kışın soğuk havalarda çok fazla soğuk su ile temas etmemeye çalışın, ev temizliğinde kullanılan deterjanların tırnaklarla direk temas engellemek için eldiven de kullanabilirsiniz." dedi.