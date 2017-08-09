Oyuncu çift, Kozyatağı’ndaki Central Hospital’de 3 buçuk kilo doğan kızlarına Eliz adını verdi. Aşkları birlikte rol aldıkları “Kertenkele” dizisinde başlayan çift, geçen yıl evlenmişti.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Timur Acar baba oldu!
TİMUR Acar ve Eda Özerkan’ın kızları dün dünyaya geldi.Magazin - 09 Ağustos 2017 12:30
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