Timur Acar baba oldu!

TİMUR Acar ve Eda Özerkan’ın kızları dün dünyaya geldi.

Magazin - 09 Ağustos 2017 12:30
Timur Acar baba oldu!
Oyuncu çift, Kozyatağı’ndaki Central Hospital’de 3 buçuk kilo doğan kızlarına Eliz adını verdi. Aşkları birlikte rol aldıkları “Kertenkele” dizisinde başlayan çift, geçen yıl evlenmişti.

KAYNAK: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: TİMUR Acar, Eda Özerkan

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