TFF’den Fatih Terim yanıtı: İstifa eden kişilere tazminat ödemiyoruz

CHP’nin soru önergesine Bakan Osman Aşkın Bak, TFF’nin açıklamasıyla yanıt verdi: “Fatih Terim’e TFF tarafından tazminat ödenmemiştir. TFF’nin çalışanlarıyla sözleşmelerinde, istifa edenlere tazminat ödenmesi hükmü bulunmamaktadır.”

Spor - 07.12.2017 02:16

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden alınan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e ödenecek tazminatla ilgili milletvekillerinin eleştirilerine “Fatih Terim’e Federasyonumuz tarafından tazminat ödenmemiştir. Federasyonumuz çalışanları ile yapılan sözleşmelerde istifa eden kişilere tazminat ödenmesi hükmü bulunmamaktadır” yanıtını verdi.



CHP’li bazı milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması üzere Terim’in Türkiye Futbol Direktörlüğü’nden ayrılmasına ilişkin sorular yöneltti. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, önergesinde Terim ile

TFF’nin ilişiğinin kesildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:



“3.5 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ”

“Sözleşme karşılıklı olarak feshedildiği için Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan, kalan bir yıllık sözleşmesine karşılık 3,5 milyon Euro alacaktır. TFF ve çalışanlarıyla sözleşmelerde istifa edenlere tazminat ödenmesi hükmü var mı?”



“FEDERASYONUMUZ ÖZERKTİR”

Bakan Osman Aşkın Bak, Mehmet Göker’in ve diğer milletvekillerinin önergelerine TFF’den aldığı şu yanıtı iletti:



“TFF özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, bağımsız (özerk) bir federasyondur. Bütçesi de kanunda sayılan gelir kalemlerinden oluşmakta olup devlet bütçesine bağlı değildir. Harcamalar, TFF statüsü uyarınca Yönetim Kurulu’na verilen yetki doğrultusunda, TFF Yönetim Kurulu’nun belirlediği kriterlere göre, Genel Kurul’da kabul edilen bütçe dahilinde yapılmaktadır. Fatih Terim’e Federasyonumuz tarafından tazminat ödenmemiştir. TFF çalışanları ile yapılan sözleşmelerde istifa eden kişilere tazminat ödenmesi hükmü bulunmamaktadır.



Kaynak: hurriyet.com.tr

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