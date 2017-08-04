TFF, final yerlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa 2018'in oynanacağı şehirleri belirledi.

Spor - 04 Ağustos 2017 22:27

Alınan karara göre; 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa 2018 ise Konya'da oynanacak. Finallerin oynanacağı tarihler daha sonra açıklanacak.



DHA

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