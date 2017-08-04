Alınan karara göre; 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa 2018 ise Konya'da oynanacak. Finallerin oynanacağı tarihler daha sonra açıklanacak.
DHA
TFF, final yerlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa 2018'in oynanacağı şehirleri belirledi.Spor - 04 Ağustos 2017 22:27
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