Tescilli güzel Ayşe Akın'dan anoreksiya itirafı!

Bodrum’da tatiline devam eden tescilli güzel Ayşe Akın, yaptığı itirafla şaşırttı.

Magazin - 08 Ağustos 2017 08:00
Tescilli güzel Ayşe Akın'dan anoreksiya itirafı!
2010 Brüksel Güzeli, şarkıcı Ayşe Akın tatil yaptığı Bodrum’da bir itirafta bulundu. Ayşe Akın bir dönem anoreksiya (yeme bozukluğu) tedavisi gördüğünü açıkladı.

Ayşe Akın, “Doktora gittiğimde kötü durumdaydım. Her şey çok zordu. Hatırlamak bile istemiyorum. Şimdi sağlıklıyım. Birçok ünlü bu hastalığa yakalanıyor. Ama gizliyor. Sonra bir yerlerde bayılıp kalıyorlar” dedi.

PROGRAMI BIRAKTI
Ayşe Akın’ın bu sözlerle İrem Derici’yi kastettiği konuşuluyor. Bir yılda aşırı zayıflayan İrem Derici’nin rahatsızlandığı için Nişantaşı’ndaki bir klinikte tedavi gördüğü iddia edilmişti. Popçu bunu yalanladı. Ancak Kanal D’deki ‘Eğlenme Bak’ adlı eğlence programını sağlık sorunları yüzünden bıraktı. İrem Derici’nin çekimlerde birkaç kez düşüp bayıldığı ortaya çıkmıştı. Ayşe Akın, Bodrum- Yalıkavak’taki Zayo Beach’te denizin keyfini böyle çıkardı.

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Kaynak: posta.com.tr
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