Teoman'dan Cem Yılmaz'a çarpıcı sözler!

Magazin - 03.05.2018 19:00

Teoman çapkınlık turunda!

Teoman: Aşksız seks ağrıyı geciktirir!

Teoman’ın, çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatırken, zaman zaman şarkı sözleriyle röportajlardan alıntıların da anılara eşlik ettiği kitabı 'Fasa Fiso', büyük bir ilgi gördü.6 Nisan'da raflarda yerini alan kitapta Teoman ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında şaşırtan sözlere yer verdi.Teoman Faso Fiso kitabında Cem Yılmaz hakkında: "İ..e, fıstık gibi eğleniyor arkadaşlarıyla..." ifadelerini kullandı.