Teoman'dan Cem Yılmaz'a çarpıcı sözler!

Rock müzisyeni Teoman, kendi hayatına dair hikayelerine bir kitapta yer verdi. Teoman, kitabında Cem Yılmaz hakkında çarpıcı sözler yazdı.

Magazin - 03.05.2018 19:00
Teoman'dan Cem Yılmaz'a çarpıcı sözler!
Teoman’ın, çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatırken, zaman zaman şarkı sözleriyle röportajlardan alıntıların da anılara eşlik ettiği kitabı 'Fasa Fiso', büyük bir ilgi gördü.

6 Nisan'da raflarda yerini alan kitapta Teoman ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında şaşırtan sözlere yer verdi.

Teoman Faso Fiso kitabında Cem Yılmaz hakkında: "İ..e, fıstık gibi eğleniyor arkadaşlarıyla..." ifadelerini kullandı.

Teoman çapkınlık turunda!

Teoman çapkınlık turunda!



Teoman: Aşksız seks ağrıyı geciktirir!

Teoman: Aşksız seks ağrıyı geciktirir!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Teoman, Cem Yılmaz

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Emily çıplaklığı seviyor! Emily çıplaklığı seviyor!
Dilan Çiçek Deniz'den estetik açıklaması! Dilan Çiçek Deniz'den estetik açıklaması!
Bülent Ersoy Tarkan'a rest mi çekti? Bülent Ersoy Tarkan'a rest mi çekti?
Ünlü isimden ilk fotoğraf geldi! Ünlü isimden ilk fotoğraf geldi!
Eliz Sakuçoğlu ilk kez konuştu! Kardeşi cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Eliz Sakuçoğlu ilk kez konuştu! Kardeşi ...
Cansu Dere'nin acelesi var! Cansu Dere'nin acelesi var!
Vatanım Sensin'e sürpriz transfer! Vatanım Sensin'e sürpriz transfer!
Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e doğum günü hediyesi! Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e doğum günü ...
Yıldız Tilbe: "Doğuştan mankenim!" Yıldız Tilbe: "Doğuştan mankenim!"