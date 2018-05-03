Teoman'dan Cem Yılmaz'a çarpıcı sözler!
Rock müzisyeni Teoman, kendi hayatına dair hikayelerine bir kitapta yer verdi. Teoman, kitabında Cem Yılmaz hakkında çarpıcı sözler yazdı.
Magazin - 03.05.2018 19:00
Teoman’ın, çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatırken, zaman zaman şarkı sözleriyle röportajlardan alıntıların da anılara eşlik ettiği kitabı 'Fasa Fiso', büyük bir ilgi gördü.
6 Nisan'da raflarda yerini alan kitapta Teoman ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında şaşırtan sözlere yer verdi.
Teoman Faso Fiso kitabında Cem Yılmaz hakkında: "İ..e, fıstık gibi eğleniyor arkadaşlarıyla..." ifadelerini kullandı.
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