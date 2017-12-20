TEMA-K gönüllüleri yeni yıl yemeğinde buluştu

Sosyete - 20.12.2017 18:16

Yaklaşık 20 yıldır çeşitli etkinliklerle TEMA Vakfı’nın çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), dün People restoranda yeni yıl yemeği düzenledi.Yaklaşık 20 yıldır çeşitli etkinliklerle TEMA Vakfı’nın çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), dün People restoranda yeni yıl yemeği düzenledi. 170’i aşkın davetlinin katıldığı yemekte, hiçbir ücret almadan sahne alan ünlü sanatçı Burak Kut mini bir konser verecekti ama yoğun ilgi ve alkış sonrası yaklaşık bir saat sahnede kalarak hanımlara müzik ve eğlence dolu dakikalar yaşattı.Yeni yıl yemeğine katılan TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı’nın doğa eğitim çalışmaları için kaynak yarattı. Yemekten elde edilen gelir, TEMA Vakfı’nın okul öncesinden lise çağına kadar her yaş seviyesinde çocuğun ve gencin doğayla tanışmasına olanak veren eğitim programlarına bağışlandı.Yeni yıl yemeğinde söz alarak TEMA-K grubu adına konuşan Esra Öztürk, “1999 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle TEMA Vakfı’nı destekliyoruz. 2017 yılının son etkinliği olan yeni yıl yemeğimizde bir kez daha çok önemli bir amaç için bir araya geldik.Bugün burada sunduğumuz katkılar çocukların yaşamı doğada öğrenmesi ve önümüzdeki yıllarda doğal varlıkları koruyan bireyler olabilmeleri için büyük bir anlam taşıyor. Desteklerimizin toplumsal bir faydaya vesile olması bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.Bu nedenle bugün burada olarak destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Konuşma ardından davete katılan bir çok ünlü hanım kendi markalarından oluşan yılbaşı hediyeleri ve sepetlerini çekiliş ile şanslı misafirlere verilirken, Esra Öztürk desteklerinden dolayı hanımlara birer plaket vererek teşekkür etti.