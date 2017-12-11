Televizyon programı ekibi kaza yaptı: 1 yaralı

Kastamonu'da, ulusal bir kanalda yayınlanan programın ekibinin içerisinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Minibüste ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında da bir ekip vardı.

Magazin - 11.12.2017 14:38
Televizyon programı ekibi kaza yaptı: 1 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'ya 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Ulusal bir kanalda yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı ekibinin içerisinde bulunduğu, Turan Keskinci yönetimindeki 34 LAH 194 plakalı minibüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yan yattı. Kazadan minibüs sürücüsü Turan Keskinci hafif yaralanırken, minibüste bulunan diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı Keskinci, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)

İşte Türkiye'nin en çok konuşulan kadını

İşte Türkiye'nin en çok konuşulan kadını




Müge Anlı yine zirve yaptı!

Müge Anlı yine zirve yaptı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
  • Murat Dalkılıç düğmeye bastı!
  • Tarkan'dan 'ödül' teşekkürü!
  • Murat'tan Aslı Enver'e jest!
  • Nur Yerlitaş kendisini savundu!
  • "Artık soyunmayacağım!"
  • İlk kez el ele
  • 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
  • Halit Ergenç sahne hazırlığında!
  • Levent Yüksel'e 8 koruma!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı
  • Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!
  • Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e olay cevap!
  • Ünlü çift kural bozdu!
  • Ünlü oyuncu ölümden döndü!
  • Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!
  • Demet Şener hakkında şok iddia!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı