Tekrarlayan düşüklerin sebebi Myom olabilir

Myom, kadınların büyük çoğunluğunun yaşadığı sağlık sorunlarından birisiyken, yaklaşık yüzde 75'i myomunun olduğunu farkında değil. Medical Park Fatih Hastanesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tülay Çağlar, doğum yapmayan kadınlarda myom riskinin daha yüksek olduğunu ifade ederek, hastalığın belirtileri ve ilerleyen safhalarda ortaya çıkardığı risklerle ilgili bilgiler paylaştı.

Gecce Kadın - 09 Ağustos 2017 11:26

Kadınların neredeyse yüzde 25’inin hayatının bir döneminde yaşadığı rahatsızlıklardan biri olan myom, rahim kaslarından meydana gelen, halk arasında ‘’ur’’ diye bilinen rahmin iyi huylu tümörleridir. 20-35 yaşındaki kadınların yüzde 20-25’inde görülürken, 45 yaş üzeri kadınların yaklaşık yüzde 40’ında myomun ortaya çıkma olasılığı vardır. Medical Park Fatih Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tülay Çağlar, myomların genellikle hiçbir belirti vermeden, muayene esnasında tesadüfen görüldüğünü belirtirken, düzenli kontrollerin de bu noktada çok önemli olduğunun altını çizdi. Çağlar, myom belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında şunları söyledi;



BELİRTİLERE DİKKAT

Myom yerleştiği yere ve boyutuna göre değişik şikâyetlere neden olabilir. Önemli olan bu şikâyetleri dikkate almak ve doktora başvurmaktır. Myomun neden olduğu başlıca şikayetler;

Adet kanamalarının miktarında artma

Cinsel ilişki sonrası kanama

Adet sonrası dönemde ara kanamalar

Sık sık idrara çıkma

Karında büyüme veya şişlik

Adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında ağrı

Fazla kanamalara bağlı kansızlık

Myomların baskısı nedeniyle kabızlık

KISIRLIK SEBEBİ OLABİLİR Mİ?

Rahim içinde bulunan myomlar kısırlığa neden olabilir. Çocuk sahibi olamayan vakaların yüzde 2 ila 3’ünde kısırlık nedeni myomlardır. Myomlar rahim içi zarında değişikliklere neden olarak döllenen yumurtanın rahme tutunmasını engelleyebilir. Bunun ötesinde yumurtalık kanallarına bası yaparak spermin yumurtaya erişmesini ve döllenmeyi engeller.



TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERİN NEDENİ MYOMLAR

Myomu olan kadınlarda düşük görülme ihtimali yüzde 40 gibi yüksek oranlara ulaşabilir. Endometrial doku ve rahmin kanlanmasındaki bozukluklar erken dönemde düşüklere neden olabilir. Gebelik döneminde artan östrojenin etkisi ile myomlar büyür, rahimdeki yerleşim ve büyüklüklerine göre bebeğin ve plasentanın (bebeğin eşi) gelişmesini engelleyerek düşüklere yol açar. Myomlar gebeliğin ilerleyen dönemlerinde de erken doğuma yol açabilir. Myomların cerrahi ile çıkartılmasından sonra myoma bağlı düşük yapan hastaların yüzde 80'i sağlıklı çocuk sahibi olabilir.



DOĞUM YAPMAYAN KADIN RİSK ALTINDA

Myomlar hiç doğum yapmamışlarda daha sık görülür. Menopozdan sonra görülme sıklığı azalır ve menopozdan sonra myom boyutlarında küçülme beklenir. Eğer menopozdan sonra myom boyutlarında artış olursa akla kötü huylu tümörler gelmelidir. Myomu olan hastalarda kanser gelişme riski on binde (1/10000) birdir.



ŞİKÂYETLER DÜŞÜKSE İLAÇ YETERLİ

Yakınması olmayan hastaların tedavisinde ağrı kesiciler veya düşük hormon içeren doğum kontrol hapları hormon salgılayan spiraller denenebilir. Büyük boyutlara ulaşmış veya çok şiddetli yakınmalara yol açan myomların ise çıkarılması gerekir. Açık (laparotomi), kapalı (laporoskopi) ameliyat ve vajinal (histereskopi) yoldan olmak üzere 3 farklı myom çıkarılması yöntemlerinden birisinin seçimi, hastanın yaşı, gebelik beklentisi, myomların büyüklüğü ve sayısı myom yerleşim yerine göre değişir.

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