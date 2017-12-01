Teknolojik falcılar da yalan oldu!

Türk kahvesi ve kahve falları gelenekselleşmiş bir adet gibi bizlere yerleşmiş. Öyle ki bunu duyum alan teknoloji de kolları çoktan sıvamıştı.

Teknoloji - 01.12.2017 17:21

Teknoloji ihtiyaca hizmet ediyor mu bilinmez ama falcı programları ile birçok fal tutkunlarına hizmet ettiğini görebiliyoruz. Çeşitli fal bakan programlara müptela olan kullanıcıların her kahve içtikten sonra ellerinden düşürmedikleri telefonları ile fallarını çekip göndermek uzun zamandır çok modaydı.



Naza geçen arkadaşlara ısrar etmeye gerek kalmamış ya da kafelerde para vererek baktırma lüzumluğu gitmişti. Her derdimize derman olan teknoloji burada da bizi düşünmüştü. Falcı bacıları ayağımıza, parmaklarımızın ucuna kadar getirerek... Su bile içip fotoğrafını çekseniz falınıza bakabilen bu kabiliyetli programlar birçok kadının en çok kullandığı ve ilgi alanında olduğu listede ilk sıralarda geliyordu. Lakin bir süre sonra fallar hep birbirinin aynısı olmaya başlayınca, hoop programlar kaldırılıp çöpe gitti.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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